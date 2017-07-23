На Ямале ввели режим ЧС из-за природных пожаров

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин ввел режим ЧС из-за природных пожаров, их площадь на данный момент составляет 900 гектаров, сообщает в воскресенье пресс-служба губернатора региона.

"Губернатор Ямала вводит ЧС в регионе из-за сложной лесопожарной обстановки… Площадь лесных пожаров свыше 900 гектаров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки возникло 20 природных пожаров. По данным на утро 23 июля, в автономном округе зарегистрировано 35 пожаров, 15 из них локализованы, один ликвидирован. Уточняется, что напряженная ситуация в Надымском, Шурышкарском и Красноселькупском районах.

"Температурный режим в округе — предельный. И такая ситуация в ближайшее время сохранится. Сейчас мы привлекаем все возможные дополнительные ресурсы. Запросы о переброске на Ямал дополнительных специалистов пожаротушения уже направлены в соседние регионы. Екатеринбург положительный ответ оперативно дал. Понимаем, что у всех ситуация напряженная. Также ждем весомой поддержки от Рослесхоза и Авиалесохраны", — приводит пресс-служба слова Кобылкина.

Согласно сообщению, прямой угрозы населенным пунктам нет. Причинами возгораний, по предварительным данным, в большинстве случаев являются грозы и повышенный температурный режим.