В Красноярском крае возбудили дело после ДТП, в котором погиб ребенок

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Дело возбуждено после ДТП с нетрезвым водителем в Красноярском крае, в котором погиб ребенок и еще двое детей пострадали, сообщается на сайте регионального МВД.

"Возбуждено уголовное дело по факту ДТП", — говорится в сообщении. Уточняется, что водитель задержан.

Ранее сообщалось, что пьяный водитель 1977 года рождения на ВАЗ-2106 в Курагинском районе Красноярского края влетел в группу детей, которые передвигались по правилам по обочине. Годовалый мальчик погиб на месте, две девочки — 11 и 5 лет — получили травмы. Одна из них находится в реанимации, второй проведена операция в хирургическом отделении.