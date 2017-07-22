На Ставрополье в ДТП с внедорожником погибли два человека

ПЯТИГОРСК, 22 июл — РИА Новости, Маргарита Савельева. Два человека погибли, четверо пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и внедорожника на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.

"Вечером на автодороге "Северный обход города Ставрополя" Шпаковского района произошло столкновение легкового автомобиля и внедорожника. По предварительной версии, водитель автомашины Nissan Pathfinder, выезжая с заправочной станции, не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомашиной LADA Priora", — говорится в сообщении.

От полученных травм на месте происшествия погибли два человека, четыре доставлены в больницу, отмечено в сообщении. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются, добавили в ГИБДД.