В новой Москве произошло ДТП, есть пострадавшие

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ) вылетели к месту аварии в новой Москве, где в результате ДТП пострадали два человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента ГОЧСиПБ.

"Два вертолета МАЦ вылетели к месту аварии на Киевском шоссе в ТиНАО. В результате ДТП пострадали двое", — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, в данный момент один вертолет эвакуирует пострадавшего в аварии в НИИ имени Склифосовского, а второе воздушное судно подлетает к месту происшествия за вторым пострадавшим.

"В полете всех пострадавших пациентов всегда сопровождают врачи МАЦ и Центра экстренной медицинской помощи (ЦЭМП).