Катер МЧС после ремонта вновь обеспечивает пожарную безопасность Кижей

Вид с шатровой колокольни на церковь Покрова Богородицы государственном историко-архитектурном и этнографическом музее-заповеднике Кижи в Карелии. Архивное фото

Вид с шатровой колокольни на церковь Покрова Богородицы государственном историко-архитектурном и этнографическом музее-заповеднике Кижи в Карелии. Архивное фото

МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Пожарно-спасательный катер МЧС после капитального ремонта вновь охраняет памятник деревянного зодчества на острове Кижи в Карелии, сообщил глава ведомства Владимир Пучков.

"В Кижах на постоянное дежурство поставлен пожарно-спасательный корабль "Вьюн-10". В этом году из федерального бюджета были выделены финансовые средства, которые позволили полностью отремонтировать этот катер и поставить его в строй", — сказал Пучков.

Он пояснил, что от катера к расположенным на острове постройкам проложены "магистральные линии", которые позволяют осуществлять мгновенную и бесперебойную подачу воды в случае возгорания.

"Комплекс "Кижи" оборудован самой современной системой автоматизированного пожаротушения. Это особенно важно, учитывая, что все строения на острове выполнены из дерева", — подчеркнул Пучков.

Министр напомнил, что "с учетом всех требований здесь создано пожарно-спасательное подразделение, которое имеет в своем оснащении пожарную технику, спасательное оборудование, водолазное снаряжение и многое другое". "На оснащении имеется также самое современное оборудование газодымозащитной службы. Оно позволяет работать в условиях сильного задымления", — пояснил он.

Кижи — один из крупнейших в России музеев-заповедников под открытым небом. Ансамбль Кижского погоста входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.