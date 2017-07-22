Катер МЧС после ремонта вновь обеспечивает пожарную безопасность Кижей
МОСКВА, 22 июл – РИА Новости. Пожарно-спасательный катер МЧС после капитального ремонта вновь охраняет памятник деревянного зодчества на острове Кижи в Карелии, сообщил глава ведомства Владимир Пучков.
"В Кижах на постоянное дежурство поставлен пожарно-спасательный корабль "Вьюн-10". В этом году из федерального бюджета были выделены финансовые средства, которые позволили полностью отремонтировать этот катер и поставить его в строй", — сказал Пучков.
Он пояснил, что от катера к расположенным на острове постройкам проложены "магистральные линии", которые позволяют осуществлять мгновенную и бесперебойную подачу воды в случае возгорания.
"Комплекс "Кижи" оборудован самой современной системой автоматизированного пожаротушения. Это особенно важно, учитывая, что все строения на острове выполнены из дерева", — подчеркнул Пучков.
Министр напомнил, что "с учетом всех требований здесь создано пожарно-спасательное подразделение, которое имеет в своем оснащении пожарную технику, спасательное оборудование, водолазное снаряжение и многое другое". "На оснащении имеется также самое современное оборудование газодымозащитной службы. Оно позволяет работать в условиях сильного задымления", — пояснил он.
Кижи — один из крупнейших в России музеев-заповедников под открытым небом. Ансамбль Кижского погоста входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Церковь Покрова Богородицы принадлежит к уникальному типу многоглавых храмов - восемь главок храма окружают девятую, центральную.
Жители Карелии считают Кижский погост восьмым чудом света, его ансамбль является поистине уникальным художественным достижением - идеально пропорциональные деревянные постройки находятся в совершенной гармонии с окружающим ландшафтом.
1 января 1966 года на базе архитектурного ансамбля Кижского погоста был основан Государственный историко-архитектурный музей, куда помимо существующих на своих первоначальных местах построек было свезено большое количество часовен, домов и хозяйственных построек из Заонежья и других регионов Карелии.
На фото: вид с шатровой колокольни на церковь Покрова Богородицы.
На острове Кижи, в центре Спасо-Кижского погоста, в конце XVI века было расположено 14 деревень. К концу XX века из старинных кижских деревень сохранились только две — Ямка (на фото) и Васильево.
Архитектурный исторический ансамбль на территории государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи".
Купола церкви Покрова Богородицы на острове Кижи в Карелии.
На самой высокой части острова Кижи, именуемой Нарьиной горой, находится часовня Спаса Нерукотворного из деревни Вигово. Силуэт часовни виден с самых отдаленных точек острова.
Восьмикрылая ветряная мельница из деревни Волкостров. Уникальная мельница было спроектирована и построена обычным крестьянином Биканиным в 1928 году.
Территория государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника "Кижи" на острове Кижи в Карелии.