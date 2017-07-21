Меркачева прокомментировала обжалование приговора по делу Немцова

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Замглавы московской Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева считает, что переквалификация дела об убийстве политика Бориса Немцова с целью ужесточения наказания нецелесообразна до тех пор, пока не будут полностью развеяны сомнения, что осуждены настоящие исполнители преступления.

Московский военный суд на прошлой неделе назначил пяти участникам убийства Немцова от 11 до 20 лет заключения. Все пятеро — исполнители преступления. По мнению следствия, на убийство они пошли исключительно из корыстных побуждений — за плату в 15 миллионов рублей, а мотивы того или тех, кто организовал это преступление, до сих пор неясны.

Приговор участникам убийства Немцова вынесен по статье 105 УК РФ (убийство по найму). Представители дочери убитого обжаловали приговор, попросив отменить его и направить дело прокурору для переквалификации на статью 277 УК РФ (посягательство на жизнь общественного или политического деятеля). Статья 277 также предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы, но в ней выше минимальный порог наказания. Таким образом, в случае переквалификации соучастники могут получить большие сроки.

"С одной стороны, я понимаю дочь Немцова, — сказала Меркачева РИА Новости. — Однако считаю, что просить переквалифицировать статью на ту, где наказание — пожизненное заключение — не стоит, поскольку нет уверенности, что именно осужденные являются настоящими убийцами".

Она отметила, что сомнения высказывали, в частности, ряд экспертов и правозащитников. По ее словам, назначение пожизненного заключения может стать непоправимой ошибкой.

"Одно дело — человек из-за ошибки отсидит большой срок. И совершенно другое, когда он проведет в тюрьме всю жизнь. Такое допускать нельзя", — объяснила свою позицию правозащитница, отметив, что пока есть сомнения, такая мера назначаться не должна.