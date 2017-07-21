В Пензе осужденный за убийство и разбой сбежал из колонии

САРАТОВ, 21 июл — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Уроженец Узбекистана Шавкат Нематов, осужденный за убийство и разбой, в пятницу совершил побег из исправительной колонии в Пензе, сообщило региональное управление ФСИН.

"Сегодня из ИК-4 УФСИН России по Пензенской области совершил побег осужденный Нематов. Осужденный вышел через контрольно-пропускной пункт, предъявив чужой пропуск, который он украл у незнакомого мужчины, находившегося на длительном свидании", — говорится в сообщении.

Оперативники разыскивают 27-летнего беглеца.