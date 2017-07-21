Подольская пенсионерка считает, что пьяный следователь сбил ее нарочно

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Пенсионерка, которую сбил пьяный подольский следователь, считает, что он сделал это нарочно, сообщил РИА Новости адвокат дочери пенсионерки Андрей Мишонов.

Ранее в пресс-службе ГУМВД по Московской области РИА Новости сообщили, что 2 июля в деревне Поливаново в Подольском районе Подмосковья следователь на автомобиле сбил 79-летнюю жительницу Москвы, которая двигалась по краю дороги. По данным ведомства, после этого следователь скрылся с места происшествия. В полиции также заявляли, что в отношении правоохранителя проводится служебная проверка, по результатам которой ему грозит увольнение.

В СК позднее заявили, что следователь в момент аварии был пьян. Было возбуждено дело о нарушении лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения. Правоохранителя отправили под домашний арест.

"Дочь, признанная законным представителем женщины, пояснила следствию, что ее мать, когда находилась в сознании, сообщила ей, что хорошо видела водителя во время наезда. Видела, как он смотрел на нее и улыбался. Она считает, что он умышленно хотел ее сбить", — сказал Мишонов.

По его словам, по данному факту были поданы заявления в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой переквалифицировать действия пьяного следователя на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и изменить ему меру пресечения.