Число лесных пожаров на Ямале за сутки выросло до девяти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Четыре новых лесных пожара возникли за сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО); таким образом, в настоящее время в регионе действуют девять природных пожаров на площади 203 гектара, сообщает в пятницу правительство ЯНАО.

"Сегодня, 21 июля, на Ямале действуют девять природных пожаров на площади 203 гектара, из них четыре – возникших за последние сутки. Пожары действуют в Шурышкарском, Красноселькупском, Пуровском, Приуральском и Надымском районах. В течение суток потушены три пожара", — говорится в сообщении.

В тушении пожаров задействованы 112 десантных пожарных ГКУ "Ямалспас" и семь единиц техники — воздушные судна для доставки личного состава. Для тушения пожара с воздуха в Ямальском лесничестве привлечено воздушное судно Ми-8МТВ.

Мероприятия по тушению пожаров находятся под контролем и осуществляются своевременно. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует, отмечает правительство.

На всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа с 1 июня действует режим повышенной пожарной опасности. С 19 июля по 8 августа введен режим ограничения пребывания людей на территории Надымского, Приуральского и Шурышкарского районов.

В лесах указанных районов запрещено разведение костров, сжигание сухой травы, мусора в границах поселений, городских округов, въезд в леса машин. Организациям, независимо от организационно-правовой формы, запрещено проведение пожароопасных работ, в том числе проведение сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, порубочных и пожнивных остатков, уточняют власти.