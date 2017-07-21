В Екатеринбурге на площади 1000 "квадратов" загорелся склад

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Площадь пожара на складе, расположенном на окраине Екатеринбурга, увеличилась до одной тысячи квадратных метров, сообщает в пятницу ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее в пятницу в Екатеринбурге загорелся склад, расположенный в металлическом ангаре на улице Селькоровской. По первоначальной информации, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. К тушению привлекли 40 человек и 12 единиц техники.

"На месте пожара уже работает 29 единиц техники, 72 человека. Для оценки обстановки с воздуха направлены специалисты с беспилотным летательным аппаратом. Большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению огня, площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. В складе находятся продукты питания. Пожарные и спасатели с помощью бензорезов проводят вскрытие конструкций склада для обеспечения тушения пожара", — уточняет ведомство.