В НАО вынесли приговор женщине, чьи дети погибли из-за оставленного окурка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Суд приговорил к году лишения свободы жительницу Архангельской области, чьи малолетние дети погибли от отравления угарным газом при пожаре в доме, возникшем из-за незатушенной сигареты, сообщает СУСК по Архангельской области и НАО в пятницу.

Как установило следствие, в марте в деревне Березник Лешуконского района женщина, уходя на работу, не затушила на кухне окурок сигареты. В результате загорелись бумажные обои и картон, которыми была отделана стена деревянного дома. При пожаре погибли от отравления угарным газом дети подсудимой в возрасте 3 и 5 лет.

Женщина, которая полностью признала вину, признана виновной по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам".

Приговором Лешуконского районного суда ей назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, информирует СУСК.