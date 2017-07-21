В НАО вынесли приговор женщине, чьи дети погибли из-за оставленного окурка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Суд приговорил к году лишения свободы жительницу Архангельской области, чьи малолетние дети погибли от отравления угарным газом при пожаре в доме, возникшем из-за незатушенной сигареты, сообщает СУСК по Архангельской области и НАО в пятницу.
Женщина, которая полностью признала вину, признана виновной по статье "причинение смерти по неосторожности двум лицам".
Приговором Лешуконского районного суда ей назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, информирует СУСК.