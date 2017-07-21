В Костромской области из-за непогоды погибла часть посевов

ВОРОНЕЖ, 21 июл — РИА Новости. Режим ЧС введен в одном из районов Костромской области, где из-за непогоды погибла часть посевов, сообщает в пятницу главное управление МЧС по региону.

С начала июля в Центральной России наблюдается аномально холодная погода с большим количеством осадков и сильным ветром. Спасатели в ряде регионов регулярно предупреждают об осадках. В частности, обильные осадки вызвали паводок в ряде районов Костромской области, где уровень воды в водоемах превысил норму до 2 метров.

"В 9.45 (мск) 21 июля в ОДС ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Костромской области" поступила информация о том, что в результате последствий опасных погодно-климатических явлений на территории Чухломского района произошла гибель (переувлажнение почвы, вымокание) сельскохозяйственных культур", — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости представитель управления МЧС региона, погибли 10 гектаров ячменя, 18 гектаров пшеницы, 30 гектаров овса.

"Распоряжением главы администрации Чухломского района Костромской области… в период с 21 июля по 31 июля 2017 года… введен режим функционирования "чрезвычайная ситуация" муниципального характера в пределах границ Чухломского муниципального района", — сообщает управление МЧС.

По его данным, ситуация находится под контролем спасателей, жизнеобеспечение населения не нарушено.

Тем временем, по данным управления МЧС области, в пятницу и субботу в регионе ожидаются дождь, гроза, местами град, при грозе усиление ветра до 17 метров в секунду.