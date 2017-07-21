В Костромской области из-за непогоды погибла часть посевов

ВОРОНЕЖ, 21 июл — РИА Новости. Режим ЧС введен в одном из районов Костромской области, где из-за непогоды погибла часть посевов, сообщает в пятницу главное управление МЧС по региону.
"В 9.45 (мск) 21 июля в ОДС ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС России по Костромской области" поступила информация о том, что в результате последствий опасных погодно-климатических явлений на территории Чухломского района произошла гибель (переувлажнение почвы, вымокание) сельскохозяйственных культур", — говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости представитель управления МЧС региона, погибли 10 гектаров ячменя, 18 гектаров пшеницы, 30 гектаров овса.
По его данным, ситуация находится под контролем спасателей, жизнеобеспечение населения не нарушено.
Тем временем, по данным управления МЧС области, в пятницу и субботу в регионе ожидаются дождь, гроза, местами град, при грозе усиление ветра до 17 метров в секунду.