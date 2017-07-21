Жительницу Тверской области осудили за избиение фельдшера

ВОРОНЕЖ, 21 июл — РИА Новости. Суд приговорил к трем годам и двум месяцам лишения свободы условно жительницу Тверской области, которая закрыла в квартире прибывшую к ней по вызову фельдшера, отобрала у нее мобильный телефон и избила, сообщает прокуратура региона.

Уголовное дело в отношении жительницы поселка Максатиха было возбуждено по статье "незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, с применением предметов, используемых в качестве оружия". Санкция данной статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. По данным прокуратуры, 20 января фельдшер отделения скорой помощи Максатихинской центральной райбольницы прибыла по вызову в дом по улице Василенкова райцентра для оказания помощи.

"Женщина, вызвавшая скорую помощь, находилась в состоянии алкогольного опьянения. Будучи недовольной надлежащими профессиональными действиями фельдшера, она закрыла входную дверь квартиры на замок, вынув из него ключ. Применяя физическую силу, подсудимая отобрала у медицинского работника сотовый телефон", — говорится в сообщении.

При этом пациентка, как отмечает прокуратура, угрожала медработнику, демонстрируя пистолет, — как потом выяснилось — игрушечный. После этого женщина ударила фельдшера по лицу и стала угрожать ножом. Освободили медработника из квартиры сотрудники полиции.

"Приговором Максатихинского районного суда… назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года", — сообщает прокуратура. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.