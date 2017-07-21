В Оренбуржье подросток на спор залез на столб ЛЭП и получил удар током

УФА, 21 июл — РИА Новости. Двенадцатилетний подросток поспорил с друзьями и залез на столб линий электропередач, в результате не удержал равновесие, коснулся проводов и получил тяжелое поражение током, сообщил РИА Новости представитель СК РФ по области.

По данным следствия, инцидент произошел 20 июля днем в деревне Каракудук Акбулакского района Оренбуржья.

"Группа подростков поспорила, кто из них сможет залезть на столб ЛЭП. Двенадцатилетний мальчик, несмотря на опасность и уговоры друзей, залез на опору высоковольтной линии электропередачи. Не удержавшись, он зацепился за электрические провода, находящиеся под напряжением более 10000 вольт, и получил поражение электрическим током, после чего упал с шестиметровой высоты", — пояснил представитель следствия.

По его словам, ребенок доставлен в центральную районную больницу. Врачи диагностировали у него тяжелые травмы от воздействия электрического тока и падения с высоты.