В Омской области ввели режим ЧС из-за африканской чумы свиней

НОВОСИБИРСК, 21 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации, ранее введенный в двух районах Омской области в связи с выявленными очагами африканской чумы свиней, распространен на территорию всего региона, сообщает в пятницу ГУМЧС по области.

В начале июля очаг африканской чумы свиней впервые зарегистрировали в Омской области в личном подсобном хозяйстве в деревне Верблюжье, где произошел падеж 11 голов. Затем зараженные животные были обнаружены на территории еще двух районов. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту вспышки африканской чумы свиней.

"В связи с выявлением случаев заражения животных африканской чумой свиней на территории Саргатского, Омского и Любинского районов Омской области распоряжением губернатора для территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Омской области введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация", — говорится в сообщении.

Предписано осуществлять непрерывный контроль, мониторинг и прогнозирование развития возникшей биолого-социальной чрезвычайной ситуации, а также проводить оценку ее социально-экономических последствий. Даны указания по организации работ, поддержанию общественного порядка, а также привлечению при необходимости общественных организаций и населения Омской области к ликвидации последствий возникшей ЧС, говорится в сообщении властей.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами. В России АЧС распространяется с 2007 года. В этом году вспышки АЧС были зафиксированы в Саратовской, Орловской, Московской, Иркутской, Самарской, Ростовской, Владимирской и Ивановской областях, а также в Крыму.