В Приморье затонул буксир

ВЛАДИВОСТОК, 21 июл – РИА Новости. Буксир затонул в Тернейском районе Приморья, трое членов экипажа спасены, сообщает региональный главк МЧС РФ.

"В порту бухты Светлая Тернейского района во время буксировки теплохода "Степан Гейц" от пирса произошло опрокидывание и затопление буксира МБ-348. Экипаж буксира — три человека, все спасены. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Буксир затонул на расстоянии одного километра от берега на глубине около 10 метров. Розлива топлива нет. Спасенные члены экипажа доставлены в местную больницу, их состояние удовлетворительное. Судоходству буксир не мешает. Поднять его планируется силами судовладельца ОАО "Приморские лесопромышленники".