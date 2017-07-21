Погибшего в ДТП в Приамурье австралийца признали виновным в нарушении ПДД

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 июл — РИА Новости. Путешественник из Австралии, планировавший проехать через всю Россию на мотоцикле, но погибший в мае в ДТП в Благовещенске, сам стал виновником аварии, нарушив правила дорожного движения, сообщила РИА Новости заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Амурской области Элина Якубова.

В конце мая австралиец по имени Брэд приехал в Благовещенск из Владивостока, в пути познакомился с мотоциклистами из Кореи. Брэд планировал проехать через всю Россию, Европу и завершить маршрут в Лондоне. ДТП произошло при выезде из Благовещенска.

"Водитель мотоцикла нарушил правила дорожного движения. Второй участник ДТП — водитель легкового автомобиля — к ответственности привлекаться не будет", — сказала Якубова.