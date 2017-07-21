В Челябинской области столкнулись "Газель" и большегруз, четверо погибли

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июл – РИА Новости. Автомобиль "Газель" столкнулся с большегрузом Volvo на трассе в Челябинской области, погибли четыре человека, в том числе подросток, сообщила в пятницу пресс-служба ГУМВД России по региону.
Прибывшие сотрудники ГИБДД установили, что водитель "Газели" при повороте налево не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузным автомобилем Volvo Tract, уточняется в сообщении.
В настоящее время проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего.