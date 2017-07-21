На территории Югры горят 57 гектаров леса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 июл — РИА Новости. На территории Ханты-Мансийского автономного округа действуют 13 пожаров общей площадью 57 гектаров, сообщили РИА Новости в региональном департаменте недропользования и природных ресурсов.

"В лесах Югры действует 13 лесных пожаров на территории Березовского, Белоярского, Кондинского, Октябрьского, Советского и Сургутского лесничеств. Площадь, пройденная огнем, составляет 57 гектаров", — заявили в ведомстве, уточнив, что самый серьезный пожар зафиксирован в Октябрьском районе на площади около 25 гектаров.

Отмечается, что ситуация с природными возгораниями на территории автономного округа контролируемая, в тушении задействовано 139 специалистов Авиалесоохраны Югры. Тем не менее, в ближайшие дни ожидается повышение класса пожарной опасности.

Всего с начала пожароопасного сезона в ХМАО зафиксировано 110 лесных пожаров общей площадью 372 гектара. Как заявили в профильном департаменте, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество природных пожаров сократилось почти в 2,5 раза, а площадь возгораний уменьшилась в десять раз.