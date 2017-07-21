Ливни на Сахалине привели к сходу грязевых масс

ВЛАДИВОСТОК, 21 июл – РИА Новости. Сильные дожди вызвали сход грязевых масс в Холмске на Сахалине, отрезанных населенных пунктов нет, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

Накануне экстренное предупреждение было объявлено на Сахалине, где в течение двух дней прогнозируются очень сильные дожди и резкий подъем рек в семи районах региона. По данным регионального главка МЧС РФ, на реках юга Сахалина ожидаются резкие подъемы уровней воды на 1-2 метра, возможны выходы воды на пойму. По информации синоптиков, за 12 часов на юге региона ожидается выпадение до 30 миллиметров осадков — то есть около трети месячной нормы.

"В результате ливней работа объектов жизнеобеспечения не нарушена, транспорт ходит в рабочем режиме. В двух местах отмечен сход грязевых масс у дорог в Холмске: в районе свалки, здесь движение по дороге не прервано, она чистая. И также на дороге Холмск-Чехов. На месте работает дорожная техника, экскаваторы, идет расчистка дороги. Здесь движение не прервано, но затруднено", — сказал собеседник.

По его словам, отрезанных населенных пунктов в результате прохождения циклона нет. Серьезных происшествий не зарегистрировано.