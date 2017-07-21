Под Тольятти при столкновении фуры и автобуса пострадали 10 человек

САМАРА, 21 июл — РИА Новости. Десять человек пострадали при столкновении фуры и рейсового автобуса под Тольятти, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
ДТП произошло примерно в 04.00 на 940 километре автодороги М-5 "Урал" в Ставропольском районе. По предварительным данным, водитель рейсового автобуса "Вольво", перевозивший 42 пассажира, нарушил безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущей фурой.
Сотрудники ГИБДД оградили место аварии, помогли врачам оказать пострадавшим первую помощь и обеспечили безопасный проезд для других транспортных средств. По факту ДТП проводится проверка.