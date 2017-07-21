Жители Командорских островов ощутили трехбалльное землетрясение

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в акватории Берингова моря у берегов Камчатки, жители села Никольское ощутили толчки о трех баллов, сообщает краевой главк МЧС, ссылаясь на данные сейсмостанции "Петропавловск".
"Сейсмособытие ощущалось в селе Никольское Алеутского района в виде слабых толчков интенсивностью до трех баллов. Социального напряжения среди населения нет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавших и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.
В МЧС добавили, что ещё одно землетрясение было зафиксировано в пятницу днём в акватории Тихого океана. Его магнитуда составила 4,5. В населённых пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось.