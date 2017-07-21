Жители Командорских островов ощутили трехбалльное землетрясение

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 июл – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в акватории Берингова моря у берегов Камчатки, жители села Никольское ощутили толчки о трех баллов, сообщает краевой главк МЧС, ссылаясь на данные сейсмостанции "Петропавловск".

По информации сейсмологов, эпицентр землетрясения находился на глубине 55 километров в 128 километрах юго-восточнее села Никольское Алеутского района, расстояние до береговой линии составило 103 километра.

"Сейсмособытие ощущалось в селе Никольское Алеутского района в виде слабых толчков интенсивностью до трех баллов. Социального напряжения среди населения нет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

В МЧС добавили, что ещё одно землетрясение было зафиксировано в пятницу днём в акватории Тихого океана. Его магнитуда составила 4,5. В населённых пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось.