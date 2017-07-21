В Уссурийске ввели режим ЧС после выпадения рекордного количества осадков

ВЛАДИВОСТОК, 21 июл – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Уссурийском городском округе в Приморье, где за два дня выпало рекордное за пять лет количество осадков, сообщила в пятницу местная администрация.

Накануне синоптики распространили экстренное предупреждение о штормовом ветре, очень сильных дождях и возможном выходе рек из берегов. В пятницу в крае ожидаются ливневые дожди с грозами, подъем уровня воды в реках — до 120 сантиметров.

"С 10.00 (03.00 мск) на территории ГО введен режим функционирования чрезвычайная ситуация. Глава администрации дал поручение взять под особый контроль обеспечение продовольствием и всем необходимым сел округа. Так как вода в городе вошла в частные подворья и в подъезды, будет развернут пункт временного размещения. Также начнут работу комиссии по оценке ущерба", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что размыты подъезды к временной переправе, установленной на реке около села Кроуновка. По данным спасателей, сейчас в реке сильное течение, поэтому лодочная переправа будет задействована только в случае острой необходимости. Река поднялась на два метра выше своего критического уровня. В дальнейшем планируется привлечь спецтехнику министерства обороны для перевозки людей. Восстанавливать переправу в селе Кроуновка начнут после того, как спадет вода в реке.

За ночь на территории Уссурийска выпало 88 миллиметров осадков при месячной норме 90 миллиметров. Всего за 20 и 21 июля выпало 134 миллиметра осадков, это рекордные показатели за последние пять лет, отмечают власти.

На реках Борисовка и Казачка днем 21 июля уровень воды достигнет опасной критической отметки. Создается угроза затопления дорог в направлении сел Корсаковка-Яконовка, Корсаковка-Кроуновка, Корсаковка-Уссурийск, Пуциловка-Богатырка, низководных мостов, сельхозугодий, подтопление села Пуциловка.