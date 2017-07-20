МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Подмосковные правоохранители завели дело после того, как водитель Maserati выстрелил в другого водителя из травматического оружия и скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации ("хулиганство"), — говорится в сообщении.

Уточняется, что 20 июля в Истринском районе в деревне Алексино произошло ДТП с участием двух иномарок. Один из водителей после столкновения во время конфликта выстрелил в другого из травматического оружия и скрылся с места происшествия. Пострадавший обратился в медицинское учреждение.

По данным МВД, автомобиль позднее был обнаружен в деревне Подпорено.