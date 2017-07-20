В Хабаровске загорелись жилой дом и магазин

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Жилой дом и магазин сантехники загорелись на площади порядка 500 квадратных метров в Хабаровске, пострадал один человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Огонь с кровли одноэтажного жилого дома на улице Куйбышева перешел на магазин сантехники. Общая площадь возгорания составляет 500 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавший госпитализирован в краевую клиническую больницу №2 Хабаровска. Обстоятельства пожара выясняются.