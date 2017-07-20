Суд продлил срок ареста генерала ФСО Лопырева по делу о взятках

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Девяносто четвертый гарнизонный военный суд продлил срок ареста генерала Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадия Лопырева до 23 октября по делу о взятках на сумму свыше 6 миллионов рублей, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Руслан Заколюжный.

"Суд продлил Лопыреву меру пресечения в виде содержания под стражей еще на три месяца – до 23 октября", — сказал защитник.

Генерал Лопырев был задержан в конце ноября прошлого года и вскоре арестован. По данным СК РФ, он получал взятки от бизнесменов за покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на ремонт и строительство.

Вину генерал не признает.

Суд арестовал квартиры в Москве и Сочи и жилой дом в Ленобласти, принадлежащие генералу и его семье, автомобили Porsche Cayenne, Mercedes-Benz и так далее. При обыске в квартире сына Лопырева Александра были изъяты 63 миллиона рублей наличными, более 1 миллиона евро и 350 тысяч долларов.