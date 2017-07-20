Под Кировом вынесли приговор бывшему зэку за пропаганду терроризма с зоны

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июл — РИА Новости. Суд Кировской области приговорил к 2,5 годам колонии мужчину, который разместил в интернете ролик, оправдывающий терроризм, отбывая в это время наказание в исправительном учреждении на территории региона, сообщило областное следственное управление.

Уточняется, что в 2015 году на странице одной из социальных групп появился аудио-ролик, содержание которого публично оправдывало терроризм и возбуждало ненависть к лицам по признаку отношения к религии.

"Сотрудники УФСБ по Кировской области установили, что ролик разместил 30-летний отбывающий наказание в исправительном учреждении в поселке Лесном, предположительно, с использованием сотового телефона. После того, как он вышел из мест лишения свободы, мужчину задержали. В ходе следствия свою вину он признал полностью", — говорится в сообщении.

Сейчас суд признал мужчину виновным в возбуждении ненависти либо вражды, унижении человеческого достоинства, а также в публичном оправдании терроризма, и назначил наказание в виде 2 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.