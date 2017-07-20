Пострадавшие в шахте в Коми находятся в удовлетворительном состоянии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Пострадавшие при обрушении породы в шахте в республике Коми находятся в удовлетворительном состоянии, говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

ЧП произошло в четверг на шахте №3 нефтешахтного управления "Яреганефть" компании "Лукойл-Коми". Как сообщал РИА Новости представитель республиканского управления МЧС РФ, на момент обрушения горной породы в шахте находились 111 человек, в том числе пять на аварийном участке. Под обвал попали два работника шахты, которые доставлены в больницу Ухты, три человека выбрались на поверхность самостоятельно. Сейчас шахта работает в штатном режиме.

По данным министра здравоохранения республики Коми Дмитрия Березина, двое пострадавших госпитализированы в Ухтинскую городскую больницу №1, их состояние оценивается как удовлетворительное. "Пострадавшие находятся в отделении травматологии. Один из шахтёров находится в удовлетворительном состоянии, у него диагностированы переломы костей голени и руки. У второго более тяжелые травмы – перелом костей таза, раны и ушибы, состояние средней степени тяжести", — отметил министр, слова которого приводятся в сообщении.

Глава республики Коми Сергей Гапликов поручил минздраву региона оказать всю необходимую медицинскую и психологическую помощь пострадавшим, минпрому республики – доложить о причинах и обстоятельствах случившегося после проведения проверки.

По данным сайта "Лукойл-Коми", Ярегское месторождение разрабатывается с 1939 года и является единственным в РФ местом, где "черное золото" добывают и подземным, термошахтным, и поверхностным способами. Нефть Яреги залегает на глубине 165-200 метров, обладает очень высокой вязкостью при незначительном содержании газа и низком пластовом давлении. Поэтому основным способом снижения вязкости сырья с целью повышения подвижности является тепловое воздействие на пласт.