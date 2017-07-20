Мосгорсуд проверит законность продления домашнего ареста Улюкаеву

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Мосгорсуд 26 июля проверит законность продления домашнего ареста экс-главе Минэкономразвития РФ Алексею Улюкаеву по делу о взятке в 2 миллиона долларов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Жалоба адвокатов Улюкаева на продление ему срока домашнего ареста до 15 августа будет рассмотрена в Мосгорсуде 26 июля в 11.15 мск", — сказала пресс-секретарь.

Защита Улюкаева просила отпустить его под подписку о невыезде, а в случае отказа — увеличить ему время прогулок с двух до трёх часов.

В конце мая бывшему министру предъявили обвинение в окончательной редакции — "Получение взятки лицом, занимающим государственную должность РФ, в особо крупном размере". По версии СК РФ, взятка предназначалась за выдачу Минэкономразвитием заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Вину Улюкаев не признает.