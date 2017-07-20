После массового ДТП под Ростовом два человека находятся в тяжелом состоянии

КРАСНОДАР, 20 июл — РИА Новости. После массового ДТП с участием шести автомобилей, в котором погиб один пассажир, два человека остаются в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Ростовской области.

В Ростовской области на участке автодороги М4 "Дон", где проводятся ремонтные работы (959-й км), фура, у которой отказали тормоза, столкнулась с пятью автомобилями, в том числе со служебным автомобилем ДПС. В результате аварии погиб пассажир автомобиля "ВАЗ-2111", еще пять человек, по предварительным данным МВД по региону, пострадали.

"После массового ДТП были госпитализированы четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое – в состоянии средней тяжести", – сообщил представитель минздрава.