МЧС опровергло информацию о возбуждении дела против руководства ведомства

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. МЧС России опровергает информацию о возбуждении уголовного дела в отношении руководителей центрального аппарата министерства, о чем написали некоторые СМИ, сообщили в пресс-службе МЧС в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о возбуждении дела в отношении сотрудников центрального аппарата и обысках в департаменте развития.

"Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении замначальника одного из региональных управлений МЧС по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") в связи с нарушениями при госзакупках. Никто из сотрудников центрального аппарата МЧС в этом деле не фигурирует", — отметили в МЧС.

В рамках этого дела в департаменте развития МЧС, который координирует закупочную деятельность, была проведена выемка документов. "Следствию были представлены все интересующие документы", — сообщили в МЧС, подчеркнув, что никаких задержаний не было.

При этом в министерстве подчеркнули, что говорить о виновности фигуранта дела преждевременно. "Сейчас ведется следствие. Виновность или невиновность конкретного лица может установить только суд", — сказал представитель МЧС.

Он отметил, что министерство закупает только российскую технику, ведь иное запрещено законом. "Более того, в ходе электронного аукциона, проводимого территориальным органом МЧС, снижение первоначальной цены составило почти 18%. И это открытые данные", — сообщили в МЧС.

Представитель министерства подчеркнул, что МЧС жестко реагирует на все нарушения законодательства, невзирая на должности, звания и былые заслуги.