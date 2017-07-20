Экс-главу астраханского УФСИН будут судить за превышение полномочий

КРАСНОДАР, 20 июл — РИА Новости. Бывший начальник УФСИН России по Астраханской области, которому подчиненные выполняли ремонт дома, предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СК по региону.

Уточняется, что бывший начальник УФСИН России по Астраханской области Алексей Киктев обвиняется в совершении двух преступлений по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Как отмечает ведомство, в декабре 2015 года родственник Киктева купил дом в Астрахани, которым фактически владел и пользовался сам обвиняемый.

"В период с декабря 2015 по октябрь 2016 года Киктев, превышая свои должностные полномочия, потребовал от двух своих подчиненных "облагородить" его домовладение. Подчиненные, опасаясь негативных последствий на службе, были вынуждены приобрести на собственные денежные средства материалы и комплектующие для изготовления окон, лестницы, шкафов, вольера для собаки и беседки, а также тротуарную плитку на общую сумму более 400 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в производственных цехах исправительной колонии часть предметов была изготовлена бесплатно осужденными, а затем все было вывезено в дом Киктева.

Факты превышения должностных полномочий выявили сотрудники УФСБ и УМВД России по Астраханской области.