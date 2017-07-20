ФСБ перекрыла канал поставки кокаина из Украины в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Силовики пресекли крупный международный канал поставки кокаина и экстези из Украины в Крым, сообщает крымское управление ФСБ РФ.

Операция проводилась сотрудниками ФСБ и Крымской таможни. Установлено, что канал поставки наркотиков организовала 20-летняя женщина, которая закупала их на Украине и собственноручно перевозила для конкретных покупателей в Крыму и Севастополе.

"В один из таких рейсов ее задержали сотрудники УФСБ с поличным на пункте пропуска "Перекоп", — говорится в сообщении УФСБ.

По ценам "черного рынка" стоимость изъятых у гражданки Украины кокаина и экстези составляет 420 и 125 тысяч рублей соответственно. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда наркотических средств в крупном размере".

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержание под стражей. Ей грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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