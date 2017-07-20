Виновным в ДТП под Омском предварительно признан водитель автобуса

НОВОСИБИРСК, 20 июл – РИА Новости. Водитель автобуса "НефАЗ", попавшего в аварию в Омской области с семью пострадавшими, не затормозил перед дорожными работами, что, по предварительным данным, и привело к ДТП, сообщает прокуратура региона.

По данным УМВД по Омской области, в 14.50 местного времени (11.50 мск) поступила информация о том, что на 49-м километре автодороги Омск — Тара столкнулись рейсовый автобус "НефАЗ", автомобиль "Газель" и грузовой автомобиль. В минздраве региона сообщили, что в ДТП пострадали семь человек, в том числе четверо детей, которых отпустили после осмотра медиками. Из троих взрослых один отказался от госпитализации, а двоих увезли в больницу с травмами легкой и средней степени тяжести.

"Предварительно установлено, что в дневное время около 14.50 водитель автобуса "НефАЗ", двигаясь по автодороге Омск — Тара, в направлении Омска в районе 49-го километра, не предприняв должных мер к торможению ввиду проведения дорожных ремонтных работ, допустил столкновение с автомобилем "ГАЗель", затем столкнулся с большегрузным автомобилем", — говорится в сообщении.

Прокуратура Любинского района Омской области взяла на контроль ход проверки в связи с дорожно-транспортным происшествием с участием автобуса. Прокуратура Омской области с привлечением ГИБДД и автодорожного надзора проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в деятельности организации-перевозчика.

В прокуратуре добавили, что, по последним данным, два пассажира автобуса 1965 и 1994 года рождения госпитализированы в центральную районную больницу с подозрением на сотрясение мозга. Больше никому госпитализация не потребовалась.