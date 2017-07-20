Под Челябинском вандал осквернил "Вечный огонь"

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июл – РИА Новости. Житель города Верхний Уфалей Челябинской области подозревается в осквернении мемориала погибшим воинам, где были сожжены цветы и опрокинута одна из плит, сообщил в четверг пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, 12 июля в 22.30 местный житель в сквере Победы города Верхний Уфалей из хулиганских побуждений осквернил мемориал "Вечный огонь", установленный в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. "Подозреваемый сжег цветы, раскидал венки и уронил одну из мемориальных памятных плит. По данному факту в отношении мужчины 1989 года рождения возбуждено уголовное дело за "вандализм", — говорится в сообщении.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокурором Челябинской области на личный контроль.