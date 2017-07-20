В Череповце спасатели помогли ребенку, чей палец застрял в спиннере

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Спасатели и медики помогли семимесячной девочке из Череповца, палец которой застрял в одном из отверстий спиннера, сообщает ГУМЧС по Вологодской области на своей странице "ВКонтакте".

Инцидент произошел в среду вечером. Сообщение в МЧС поступило от врачей скорой помощи, которых вызвали родители пострадавшего ребенка.

"Малышка засунула палец в одно из отверстий лопастей спиннера, достать его обратно было уже невозможно. Сотрудники службы спасения отделили пластиковую часть игрушки, металлический подшипник было решено снимать в больнице. Вскоре медикам удалось освободить палец юной череповчанки. Ребенок не пострадал", — говорится в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор пообещал совместно с научно-исследовательскими организациями в сфере охраны здоровья детей и подростков изучить влияние спиннеров на здоровье детей, в том числе возможные негативные последствия.