В московском офисе нашли арсенал оружия и гранатомет, сообщил источник

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ нашли арсенал оружия на востоке столицы, среди находок — автоматический станковый гранатомет, 13 антикварных пистолетов иностранного производства и дымный порох, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, находки были отправлены на исследования. По данному факту возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия. Владелец офиса находится под подпиской о невыезде, сообщил источник.
РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этой информации.