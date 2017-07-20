В московском офисе нашли арсенал оружия и гранатомет, сообщил источник

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ нашли арсенал оружия на востоке столицы, среди находок — автоматический станковый гранатомет, 13 антикварных пистолетов иностранного производства и дымный порох, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ пришли с проверкой в офисное здание на востоке Москвы, где обнаружили арсенал оружия. Были обнаружены и изъяты более 100 затворов к ППШ, 150 граммов дымного пороха, пистолет ТТ, автоматический станковый гранатомет, четыре ружья иностранного производства, 13 антикварных пистолетов иностранного производства, а также обрез", — сказал собеседник агентства.

По его словам, находки были отправлены на исследования. По данному факту возбудили уголовное дело о незаконном хранении оружия. Владелец офиса находится под подпиской о невыезде, сообщил источник.

РИА Новости пока не располагает официальным подтверждением этой информации.