Пострадавшим в ДТП с автобусом под Омском детям не нужна госпитализация

НОВОСИБИРСК, 20 июл – РИА Новости. Из семерых пострадавших в ДТП с участием автобуса "НефАЗ" в Омской области четверо детей, которые не нуждаются в госпитализации, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.

По данным УМВД по Омской области, в 14.50 местного врефмени (11.50 мск) поступила информация о том, что на 49-м километре автодороги Омск-Тара столкнулись рейсовый автобус "НефАЗ", автомобиль "Газель" и грузовой автомобиль. Представитель УМВД по региону заявлял, что, по предварительным данным, госпитализированы двое — мама с дочкой.

"Всего семь пострадавших, из которых четверо детей. Все дети осмотрены на месте, им оказана необходимая помощь, и они в госпитализации не нуждаются. Уже приехал автобус, чтобы забрать людей. Из троих взрослых один отказался от госпитализации, а еще двое доставляются в ЦРБ с травмами легкой и средней степени тяжести", — сообщил представитель минздрава области.

Собеседник агентства уточнил, что всего в автобусе и двух других автомобилях в момент аварии находилось 20 человек.