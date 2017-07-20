Шахта в Коми работает штатно, несмотря на обрушение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Шахта в Коми, где при обрушении горной породы пострадали два человека, работает в штатном режиме, сообщил РИА Новости в четверг представитель ГУМЧС по республике.

ЧП случилось на шахте № 3 нефтешахтного управления "Яреганефть" компании "Лукойл-Коми".

"На момент обрушения горной породы в шахте находилось 111 человека, в том числе пять — на аварийном участке. Под обвал попали двое, сейчас они госпитализированы. Три человека вышли на поверхность, и сейчас шахта работает в штатном режиме", — сказал представитель МЧС.

Пострадавших направили в больницу города Ухты. "Они живые, все более-менее нормально", — отметил собеседник агентства.

По данным сайта "Лукойл – Коми", Ярегское месторождение разрабатывается с 1939 года и является единственным в РФ местом, где "черное золото" добывают и подземным, термошахтным, и поверхностным способами.

Нефть Яреги тяжелая в полном смысле этого слова: она залегает на глубине 165-200 метров, обладает очень высокой вязкостью при незначительном содержании газа и низком пластовом давлении, указано на сайте. Поэтому основным способом снижения вязкости сырья с целью повышения подвижности является тепловое воздействие на пласт.