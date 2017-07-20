В ДТП в Омской области пострадали семь детей

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Одиннадцать человек, в том числе семь детей, получили травмы при столкновения автобуса с двумя грузовиками в Омской области, сообщил РИА Новости в четверг источник в экстренных службах региона.

"В трех километрах западнее населенного пункта Красный Яр на автодороге Омск – Тара (Любинский район) столкнулись рейсовый автобус и два грузовика. Пострадали 11 человек, в том числе семь детей", — сказал собеседник агентства.

Всего в автобусе ехали 30 человек, в том числе восемь детей. Обстоятельства ДТП выясняются.