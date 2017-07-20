МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы в четверг приговорил к 2,5 годам заключения Станислава Зимовца, который бросил кирпич в полицейского во время несанкционированной акции 26 марта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Отбывать наказание, согласно приговору, ему предстоит в колонии общего режима.
По версии обвинения, Зимовец бросил кусок кирпича в спину ОМОНовца, который от этого "почувствовал боль". Затем подсудимый вышел из толпы протестующих, достал из рюкзака травматический пистолет, заткнул его за пояс и вернулся на Пушкинскую площадь. Там его и задержали сотрудники полиции. При нем они также нашли нож в ножнах.
Сам Зимовец уверяет, что бросил камень в "свободное от людей и сотрудников полиции место". К тому же, по его мнению, на полицейском был бронежилет, который бы защитил его. Зимовец подчеркнул, что разрешение на травматический пистолет у есть.
Защита может обжаловать приговор в течение 10 дней.
За нападения на силовиков на акции 26 марта были арестованы семь человек. Приговор Зимовцу стал третьим – до этого Юрий Кулий получил восемь месяцев колонии поселения, а Александр Шпаков – 1,5 года колонии. Оба полностью признали вину, их дело рассматривалось в особом порядке.
Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Не санкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек.
По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом.