Участник акции в Москве получил 2,5 года за брошенный в полицейского кирпич

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Тверской суд Москвы в четверг приговорил к 2,5 годам заключения Станислава Зимовца, который бросил кирпич в полицейского во время несанкционированной акции 26 марта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Зимовец признан виновным в применении к полицейскому "насилия, не опасного для жизни и здоровья". Прокурор требовал приговорить его к трем годам колонии общего режима.

Отбывать наказание, согласно приговору, ему предстоит в колонии общего режима.

По версии обвинения, Зимовец бросил кусок кирпича в спину ОМОНовца, который от этого "почувствовал боль". Затем подсудимый вышел из толпы протестующих, достал из рюкзака травматический пистолет, заткнул его за пояс и вернулся на Пушкинскую площадь. Там его и задержали сотрудники полиции. При нем они также нашли нож в ножнах.

Сам Зимовец уверяет, что бросил камень в "свободное от людей и сотрудников полиции место". К тому же, по его мнению, на полицейском был бронежилет, который бы защитил его. Зимовец подчеркнул, что разрешение на травматический пистолет у есть.

Защита может обжаловать приговор в течение 10 дней.

Зимовец при адвокате по назначению полностью признал вину, но затем отказался от показаний.

За нападения на силовиков на акции 26 марта были арестованы семь человек. Приговор Зимовцу стал третьим – до этого Юрий Кулий получил восемь месяцев колонии поселения, а Александр Шпаков – 1,5 года колонии. Оба полностью признали вину, их дело рассматривалось в особом порядке.

Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Не санкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек.

По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом.