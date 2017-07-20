В Тамбове вынесли приговор мастеру цеха, где погибли пять человек

ВОРОНЕЖ, 20 июл — РИА Новости. Суд приговорил к 5 годам условно за нарушение правил охраны труда мастера цеха Тамбовского порохового завода, где из-за взрыва и пожара погибли пять рабочих, сообщило в четверг региональное управление СК РФ.

На Тамбовском пороховом заводе в городе Котовске в результате взрыва и пожара 11 марта 2016 года в цехе помески и укупорки пороха погибли пять человек, один получил ожоги 2-3 степени. СК возбудил по факту взрыва и пожара на заводе дело по статье "нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть пяти лиц и причинение крупного ущерба". Санкция данной статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Фигурантом дела стала мастер производственного участка цеха.

"Приговором суда бывшему мастеру производственного участка назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года", — говорится в сообщении.

Как установили следствие и суд, в тот день мастер "не обеспечила на участке соблюдение требований промышленной безопасности и трудовой дисциплины, должным образом не проверила состояние охраны труда на рабочих местах, не обеспечила контроль за наличием, исправным состоянием и правильностью применения работающими средств индивидуальной защиты и предохранительных приспособлений, в частности, одним из учеников усреднителя, не запретив ему находиться на территории взрывоогнеопасного производства в одежде, содержащей синтетические волокна".

По данным следствия, этот ученик усреднителя был допущен мастером к самостоятельной работе еще до окончания периода стажировки и вместе с усреднителями и контролером находился в отделении помески и укупорки пороха. Там они, как сообщает следствие, по указанию мастера укупоривали порох в оцинкованные короба.

"Во время осуществления технологического процесса произошло действие разряда статического электричества, накопившегося на предметах одежды ученика усреднителя, содержащих синтетические волокна, от чего произошло воспламенение продукции", — констатирует следствие. В результате взрыва и пожара было также разрушено одно из зданий завода, повреждены и уничтожены находящиеся в нем оборудование и готовая продукция. Ущерб предприятия от случившегося превысил 32 миллиона рублей.

Приговор не вступил в законную силу и будет обжалован.