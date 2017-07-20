В Иркутской области предъявили обвинение сбившему полицейского водителю

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение водителю, который сбил сотрудника полиции и опрокинул машину ППС в Ангарске, сообщает пресс-служба СУСК России по Иркутской области.
"Предъявлено обвинение 30-летнему виновнику дорожно-транспортного происшествия с участием сотрудников полиции, в результате которого пострадали четыре человека", — говорится в сообщении.
Отмечается, что состояние одного из полицейских до сих пор оценивается как тяжелое. Обвиняемый арестован.
Как ранее сообщал региональный главк МВД, водитель Toyota 19 раз привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе семь раз с начала 2017 года. Весной он был лишен права управления автомобилем, поскольку находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.