Житель КБР получил два года колонии за оправдание терроризма в интернете

НАЛЬЧИК, 20 июл — РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к двум годам лишения свободы жителя Кабардино-Балкарии, который разместил в интернете видеоролик, оправдывающий терроризм, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, 27-летний житель селения Дыгулыбгей Баксанского района разместил у себя на странице в одной из социальных сетей видеоролик, в котором оправдывалась деятельность террористов, в том числе запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" *.

Мужчина полностью признал свою вину и ходатайствовал о проведении судебного разбирательства в особом порядке, отмечает прокуратура.

"Суд признал мужчину виновным по статье "Публичное оправдание терроризма" УК РФ и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", — говорится в сообщении.

*Террористическая организация, запрещенная в России.