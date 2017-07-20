Житель КБР получил два года колонии за оправдание терроризма в интернете

НАЛЬЧИК, 20 июл — РИА Новости. Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к двум годам лишения свободы жителя Кабардино-Балкарии, который разместил в интернете видеоролик, оправдывающий терроризм, сообщает прокуратура региона.
Мужчина полностью признал свою вину и ходатайствовал о проведении судебного разбирательства в особом порядке, отмечает прокуратура.
"Суд признал мужчину виновным по статье "Публичное оправдание терроризма" УК РФ и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении", — говорится в сообщении.
*Террористическая организация, запрещенная в России.