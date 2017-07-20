Под Красноярском мальчик погиб во время игры в "войнушку"

КРАСНОЯРСК, 20 июл — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели восьмилетнего мальчика, который во время игры в "войнушку" с друзьями сорвался с лестницы в подъезде под Красноярском, сообщила в четверг РИА Новости официальный представитель ГСУСК по региону Ольга Шаманская.

По ее словам, инцидент произошел вечером во вторник в подъезде многоквартирного жилого дома в городе Зеленогорске.

"По предварительным данным, один из мальчиков, держа в руке игрушечный автомат, поднялся по лестнице, расположенной на пятом этаже и ведущей на чердак, не удержался и упал вниз головой с высоты примерно 2,5 метра на бетонный пол", — сказала она.

По словам представителя ведомства, несмотря на усилия врачей спасти жизнь ребенку не удалось. По данному факту начата доследственная проверка.