Число жертв ДТП под Курском возросло до шести

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Число погибших в ДТП под Курском увеличилось до шести человек, состояние шести пострадавших оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, сообщил РИА Новости в четверг руководитель Курского территориального центра медицины катастроф Владимир Постаралкин.
"Сначала на месте погибли четыре человека, потом в больнице скончался еще один ребеночек двухлетний, девочка, а потом еще месячный ребенок умер", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в настоящее время в больнице находятся шесть пострадавших человек.
"Состояние четверых крайне тяжелое, у двух — тяжелое. Трехгодовалый ребенок находится в крайне тяжелом состоянии", — сообщил врач.
Он отметил, что пострадавшим взрослым по 25-28 лет, многие из них находятся в реанимации подключенными к аппарату искусственной вентиляции легких. У них большая кровопотеря, скоро они будут прооперированы, добавил медик.