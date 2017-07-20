В Тюменской области ребенок утонул в реке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Следствие проводит проверку по факту инцидента на реке Кармак в селе Успенка Тюменской области, где утонул ребенок, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.

"Около 17.00 местного времени (15.00 мск) 19 июля 2017 года в реке Кармак в селе Успенка Тюменского района обнаружено тело 11-летнего мальчика с признаками утопления. По данным очевидцев произошедшего, трое несовершеннолетних купались в реке. На берегу реки находился друг несовершеннолетних ребят и женщина с внуками. Женщина предложила детям выйти из воды, так как они уже длительное время находились в холодной реке. Двое мальчиков, выходя из воды, начали тонуть. Женщине удалось спасти одного из мальчиков. Второго мальчика удалось достать из воды только водолазам", — говорится в сообщении.

В настоящий момент выясняются и уточняются все обстоятельства произошедшего, проводятся опросы местных жителей, родственников погибшего ребенка, уточняет СУСК.