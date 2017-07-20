Амнистия снегоуборщика, врезавшегося в самолет главы Total, вступила в силу

Водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко, задержанный по делу о крушении частного самолета в аэропорту Внуково, у здания Следственного Комитета Российской Федерации в Москве. Архивное фото

Водитель снегоуборочной машины Владимир Мартыненко, задержанный по делу о крушении частного самолета в аэропорту Внуково, у здания Следственного Комитета Российской Федерации в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Вступило в силу решение суда об амнистии снегоуборщика Владимира Мартыненко и его начальника Владимира Леденева по делу о гибели главы Total Кристофа де Маржери, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе Солнцевского суда Москвы.

"Приговор суда от 7 июля в отношении Мартыненко и Леденева, которым фигурантов амнистировали в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, не был обжалован сторонами и вступил в законную силу", — сказал представитель суда.

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту Внуково при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, легкомоторный самолет Falcon авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека — президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа.

По версии следствия, снегоуборочная машина, за рулем которой сидел пьяный Владимир Мартыненко, нарушая все правила, выехала на взлетно-посадочную полосу, что не проконтролировал старший сменный инженер Владимир Леденев. Мартыненко и Леденев свою вину признали.