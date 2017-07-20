В Югре нашли пропавшую семью экстремалов из Екатеринбурга

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 июл — РИА Новости. Сотрудники полиции Советского района (ХМАО) обнаружили семью из Екатеринбурга, которая отправилась сплавляться по реке, но пропала и не выходила на связь четыре дня, сообщает сайт регионального управления МВД.

С заявлением в полицию обратилась жительница Екатеринбурга, рассказав, что ее супруг, его отец и несовершеннолетняя падчерица 8 июля отправились в туристический маршрут по реке Тапсуй в Советском районе, а 15-го числа в условное время не вышли на связь.

Поиски продолжались до вечера среды, пока сотрудники правоохранительных органов не обнаружили семью в районе мансийской деревни. Оказалось, что во время сплава у них отказал двигатель на лодке.

"Также мужчина недооценил сложность туристического маршрута, так как впервые сплавлялся по этой реке. В результате чего им четыре дня пришлось подниматься вверх по течению при помощи весел. На ночлег путешественники останавливались на берегу реки", — говорится в сообщении на сайте УМВД.

В настоящее время семья покинула Ханты-Мансийский автономный округ и уехала домой. По информации полицейских, никто из туристов не пострадал.