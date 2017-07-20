В МВД Украины рассказали о ходе следствия по делу об убийстве Шеремета

КИЕВ, 20 июл — РИА Новости. Украинское следствие не располагает четкими доказательствами, подтверждающими версию о "российском следе" в деле об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета, заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". В мае заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян заявил, что версия о российском следе в убийстве журналиста Павла Шеремета является одной из ключевых. МИД РФ заявил, что, "как это часто случается в реалиях сегодняшней Украины, сразу нашлись те, кто в своем отравленном русофобией сознании сходу "вычислили" в этой жестокой расправе некий "российский след".

Варченко в четверг в комментарии украинской службе "Радио Свобода" заявил, что для версии о "российском следе" окончательных доказательств нет. "Следствие сейчас четко не указывает, что это Россия. Но оно рассматривает версию о российском следе и желании дестабилизировать ситуацию в Украине", – сказал он.

Ранее Международная неправительственная организация "Комитет по защите журналистов" заявила, что версия о якобы причастности России к убийству Шеремета выглядит неубедительно и призвала правоохранительные органы Украины проверить другие версии.

В документе, опубликованном комитетом, отмечается, что "в период напряжённости между двумя странами "повесить" убийство столь известной личности, как Шеремет, на Россию было бы выгодно Украине с политической точки зрения… однако многие родственники и коллеги Павла не убеждены в том, что эта версия соответствует действительности".

Организация рекомендовала правоохранительным органам Украины в качестве возможного мотива убийства Шеремета расследовать также версию о профессиональной деятельности, призвала открыть доступ к следственным материалам членам его семьи и юристам.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на источник, близкий к следствию, сообщали, что в качестве одной из версий убийства Шеремета на Украине рассматривалась причастность бойцов нацбатальонов.

Изначально же рассматривались шесть версий, в частности, профессиональная деятельность Шеремета, неприязненные отношения или личные мотивы. При этом журналисты "Украинской правды" заявляли, что Служба безопасности Украины вела слежку за журналистом, но правоохранители опровергали информацию об этом.